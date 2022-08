Tasse, i programmi elettorali a confronto: la sfida tra i partiti si gioca sul fisco (Di lunedì 15 agosto 2022) Dal taglio dei contributi alla revisione delle aliquote. Le diverse ricette per abbassare le pretese dell’erario. Mancano però le indicazioni sulle coperture Leggi su corriere (Di lunedì 15 agosto 2022) Dal taglio dei contributi alla revisione delle aliquote. Le diverse ricette per abbassare le pretese dell’erario. Mancano però le indicazioni sulle coperture

mario_peddi : @CarloCalenda E vero ma voi come pensate di usarli, favorendo l immigrazione, decreto Zan, patrimoniale per tutti,… - paolo_r_2012 : RT @FabioPiccigallo: @pennaeobiettivo @paolo_r_2012 @repubblica @GiorgiaMeloni @carlobonini @CarmeloLopapa @PBerizzi @Salvo_Palazzolo @e_la… - FabioPiccigallo : @pennaeobiettivo @paolo_r_2012 @repubblica @GiorgiaMeloni @carlobonini @CarmeloLopapa @PBerizzi @Salvo_Palazzolo… - Gilles2717 : @ImolaOggi Ma come potrebbe parlar di programmi sto glande statista!Di cosa può parlare?Di mettere nuove tasse sull… - lucia_pal : @RobPalmacci @HuffPostItalia Tutto coi soldi di paga le tasse. Chi non le paga invece verrà condonato. Bei programmi che fanno. -