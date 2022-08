Roma | Cristante | Matic e Wijnaldum | le scelte Mou hanno fatto la differenza

(Di lunedì 15 agosto 2022) A un certo punto ieri Mourinho ha capito che non era aria di goleade, piuttosto serviva solo portare a casa il risultato. "In questi casi di solito le cose o vanno male o si soffre", ha detto poi a ...

OfficialASRoma : FINISCE QUI! Conquistiamo i primi tre punti del nostro campionato ?? ?? Decide il gol di Bryan @Cristante nel primo… - OfficialASRoma : BRYAN! CRISTANTE! SIAMO AVANTI AL 33'! DAJE BRYAN! DAJE ROMA! #SalernitanaRoma 0-1 @Cristante - AliprandiJacopo : ???? FORMAZIONE UFFICIALE Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini,… - davide_here : RT @NinoSaltato: #SalernitanaRoma Roma in vantaggio con #Cristante al 33' - erpitoneasr : RT @OptaPaolo: 4 - Negli ultimi quattro campionati di #SerieA, il 1° gol stagionale della Roma è sempre stato realizzato da un centrocampis… -

Ed il merito è proprio di Mourinho, che dalla panchina ha cambiato le cose in corsa, mettendo unapiù solida nel momento della fatica e con maggior equilibrio difensivo quando c'era da difendere.... entrambi terminati sull'1 - 0, anchee Spezia portano a casa i tre punti. I giallorossi vincono in trasferta, in casa della Salernitana, grazie ad un gol siglato al 33' da, il cui ...Sconfitta della Salernitana contro la Roma di Jose Mourinho che esce comunque a testa alta dalla sfida con i giallorossi, e con ampi margini di miglioramento. Nonostante le assenze Previste ...La partita straripante di Zaniolo, la concretezza di Cristante: José aspetta un rinforzo in attacco ma intanto si gode una squadra concreta e dal potenziale offensivo incontenibile. Negli spogliatoi c ...