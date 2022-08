Ranking Atp aggiornato a lunedì 15 agosto 2022: Berrettini e Sinner out dalla top-10, balzo in avanti di Carreno-Busta (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 15 agosto 2022. La top-10 rimane senza italiani, con Jannik Sinner 12esimo e Matteo Berrettini 15esimo (-1), scalzato da Pablo Carreno-Busta dopo la vittoria di quest’ultimo a Montreal gli vale ben nove posizioni guadagnate. Perdono posizioni anche Lorenzo Musetti (33esimo, -3), Lorenzo Sonego (56esimo, -1) e Fabio Fognini (61esimo, -1). Di seguito il Ranking aggiornato. Ranking ATP 15 agosto 1 Daniil Medvedev 6885 2 Alexander Zverev 6760 3 Rafael Nadal 5620 4 Carlos Alcaraz 5045 5 Casper Ruud 4865 6 Novak Djokovic 4770 7 Stefanos Tsitsipas 4650 8 Andrey Rublev 3630 9 Félix Auger-Aliassime 3625 10 Hubert Hurkacz 3435 12 Jannik ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) IlAtp15. La top-10 rimane senza italiani, con Jannik12esimo e Matteo15esimo (-1), scalzato da Pablodopo la vittoria di quest’ultimo a Montreal gli vale ben nove posizioni guadagnate. Perdono posizioni anche Lorenzo Musetti (33esimo, -3), Lorenzo Sonego (56esimo, -1) e Fabio Fognini (61esimo, -1). Di seguito ilATP 151 Daniil Medvedev 6885 2 Alexander Zverev 6760 3 Rafael Nadal 5620 4 Carlos Alcaraz 5045 5 Casper Ruud 4865 6 Novak Djokovic 4770 7 Stefanos Tsitsipas 4650 8 Andrey Rublev 3630 9 Félix Auger-Aliassime 3625 10 Hubert Hurkacz 3435 12 Jannik ...

sportface2016 : #Tennis, il #ranking #ATP aggiornato al 15 agosto: #Sinner e #Berrettini ancora out dalla top-10, balzo in avanti p… - livetennisit : Classifica ATP Italiani: Riccardo Bonadio e Matteo Arnaldi fanno il best ranking - OA_Sport : ATP Cincinnati 2022, definito l’avversario di Jannik #Sinner al 1° turno. Chi è, ranking e precedenti #Tennis… - TramoMario : RT @TennisWorldit: Ranking Atp/Wta 15/08/2022 Sinner e Berrettini lontani dalla Top 10, crolla Giorgi: Bene Ruud e Hurkacz nelle prime diec… - TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 15/08/2022 Sinner e Berrettini lontani dalla Top 10, crolla Giorgi: Bene Ruud e Hurkacz nelle prime… -