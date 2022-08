sportli26181512 : Paredes, prove da juventino: la squadra vince e lui festeggia il gol di Di Maria: Paredes, prove da juventino: la s… -

generali da giocatore della Juve per Leandro. L'argentino, che dovrebbe essere acquistato dalla Juve una volta perfezionata la cessione di Rabiot, sta guardando alla tv la partita col ...Allegri spingerà per far sì chearrivi a Torino il prima possibile. Altra nota negativa, ... subito a suo agio: aspettando nuove(la sfida contro il Real Madrid è in programma nella notte ...Leandro Paredes resta promesso sposo della Juventus. Sebbene il PSG continui a chiedere 20 milioni per l'argentino - scrive oggi Tuttosport -, i dirigenti bianconeri lavorano ...Il Paris Saint-Germain supera 5-2 il Montpellier nella seconda giornaa della Ligue 1. Mbappè sbaglia subito un rigore, ma trova il vantaggio grazie ad un'autorete ...