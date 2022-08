“Non ti preoccupare, sei la prossima”: gravissime minacce per la madre di Harry Potter (Di lunedì 15 agosto 2022) La famosissima scrittrice e creatrice della fortunata saga di Harry Potter è stata minacciata con parole chiare e dirette su Twitter. La donna si era permessa di esprimere solidarietà allo scrittore 75enne Salman Rushdie, il quale aveva subito un grave attentato giorni fa. Continuano le minacce islamiche ai danni degli scrittori famosi. Lo scorso 12 L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 15 agosto 2022) La famosissima scrittrice e creatrice della fortunata saga diè stata minacciata con parole chiare e dirette su Twitter. La donna si era permessa di esprimere solidarietà allo scrittore 75enne Salman Rushdie, il quale aveva subito un grave attentato giorni fa. Continuano leislamiche ai danni degli scrittori famosi. Lo scorso 12 L'articolo NewNotizie.it.

Agenzia_Ansa : 'Non ti preoccupare, sei la prossima': è il messaggio indirizzato via Twitter alla scrittrice J.K. Rowling, che, do… - __voorpret : @Quellaerre Uuu si ma quando ti ho risposto effettivamente eravamo già insieme non ti preoccupare ahahah scusami - chvrryskies1 : RT @AcornsQueen: Raga stiamo parlando della Campania, Imagine Fiordispino sarà chiamata per sempre Imma nel giro di 3 secondi e i parenti a… - vojdcesaree : RT @AcornsQueen: Raga stiamo parlando della Campania, Imagine Fiordispino sarà chiamata per sempre Imma nel giro di 3 secondi e i parenti a… - angy_imma : RT @AcornsQueen: Raga stiamo parlando della Campania, Imagine Fiordispino sarà chiamata per sempre Imma nel giro di 3 secondi e i parenti a… -