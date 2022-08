LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Matteo Bianchi d’argento nel chilometro da fermo! Consonni si aggiudica la Tempo Race dell’Omnium (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 17.12 Archiviate le splendide emozioni del Km Time Trial al maschile, è il momento della Gara ed Eliminazione valida per l’Omnium femminile. 17.10 Si tratta dell’ottava medaglia per l’Italia della pista in questi Europei! Il quarto argento a fronte di un oro e tre bronzi. 17.08 MEDAGLIA d’argento PESANTISSIMA PER Matteo Bianchi! 20 anni per lui che quest’anno si è laureato Campione d’Europa U23. 17.06 Prova maiuscola di Landerneau che, dopo essere partito con un leggero ritardo, ha stampato un ottimo 59.975 che vale l’oro. 17.05 Parte il transalpino. 17.04 Manca solo la prova del francese Melvin Landerneau. Il Tempo di Bianchi è 1:00.089. 17.03 GRANDE MatteoOOOO! L’azzurro è in testa dopo la sua ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12 Archiviate le splendide emozioni del Km Time Trial al maschile, è il momento della Gara ed Eliminazione valida per l’Omnium femminile. 17.10 Si tratta dell’ottava medaglia per l’Italia dellain questi! Il quarto argento a fronte di un oro e tre bronzi. 17.08 MEDAGLIAPESANTISSIMA PER! 20 anni per lui che quest’anno si è laureato Campione d’Europa U23. 17.06 Prova maiuscola di Landerneau che, dopo essere partito con un leggero ritardo, ha stampato un ottimo 59.975 che vale l’oro. 17.05 Parte il transalpino. 17.04 Manca solo la prova del francese Melvin Landerneau. Ildiè 1:00.089. 17.03 GRANDEOOOO! L’azzurro è in testa dopo la sua ...

