(Di lunedì 15 agosto 2022)nelle prime ore di oggi 15 agosto. Sul posto i Vigili del Fuoco per soccorrere tre. Sicon l’adiacente Questa notte alle ore 00.30 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per unstradale sull’strada A12, al chilometro 40 della corsia Sud. All’arrivo sul posto, congiuntamente con gli uomini della 26A, Cerveteri, hanno trovato unveicoloto, finitoadiacente. Leggi anche: Roma, caotico weekend di Ferragosto: più di 5mila articoli sequestrati Tre...

Il Corriere della Città

Incidente sull'A12, auto si ribalta e finisce nella scarpata: 3 persone estratte vive dalle lamiere