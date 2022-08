Highlights e gol Verona-Napoli 2-5: Serie A 2022/2023 (VIDEO) (Di lunedì 15 agosto 2022) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Hellas Verona-Napoli, match valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Bentegodi il Napoli parte forte, ma non sfrutta diverse occasioni da gol. E allora ci pensa Kevin Lasagna a bucare Meret ed a fare 1-0. Ma il Napoli alla fine del primo tempo ha già sistemato le cose: prima la zuccata vincente di Kvaratshkelia e poi la zampata di Osimhen allo scadere della prima frazione di gioco, è 1-2. Ad inizio secondo tempo Henry fa 2-2 ma è solo un guizzo momentaneo, il Napoli infatti sale in cattedra e domina in lungo e in largo: Zielinski, Lobotka e Politano fissano il punteggio sul 5-2. Poi anche un gol annullato ad Ounas e tante altre occasioni ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Ildei gol e deglidi Hellas, match valevole per la prima giornata del campionato di. Allo stadio Bentegodi ilparte forte, ma non sfrutta diverse occasioni da gol. E allora ci pensa Kevin Lasagna a bucare Meret ed a fare 1-0. Ma ilalla fine del primo tempo ha già sistemato le cose: prima la zuccata vincente di Kvaratshkelia e poi la zampata di Osimhen allo scadere della prima frazione di gioco, è 1-2. Ad inizio secondo tempo Henry fa 2-2 ma è solo un guizzo momentaneo, ilinfatti sale in cattedra e domina in lungo e in largo: Zielinski, Lobotka e Politano fissano il punteggio sul 5-2. Poi anche un gol annullato ad Ounas e tante altre occasioni ...

