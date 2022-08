Grand Hotel al posto di Terra Amara che non va in onda oggi, quando tornerà? (Di lunedì 15 agosto 2022) Sarà la replica di Grand Hotel a prendere il posto di Terra Amara che oggi non va in onda su Canale5. Il Ferragosto si porta via le soap di Canale5 o quasi visto che Beautiful continuerà ad essere presente nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset mentre i protagonisti di Terra Amara rimarranno seduti in panchina, ma quando tornerà in onda? Terra Amara non va in onda oggi, 15 agosto, ma tornerà regolarmente in onda da domani, martedì 16 andando avanti per tutta la settimana. Eccezionalmente oggi a prendere il suo posto dalle 14.25 circa saranno ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 agosto 2022) Sarà la replica dia prendere ildichenon va insu Canale5. Il Ferragosto si porta via le soap di Canale5 o quasi visto che Beautiful continuerà ad essere presente nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset mentre i protagonisti dirimarranno seduti in panchina, mainnon va in, 15 agosto, maregolarmente inda domani, martedì 16 andando avanti per tutta la settimana. Eccezionalmentea prendere il suodalle 14.25 circa saranno ...

