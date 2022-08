Ewan McGregor sul Marvel Cinematic Universe: "Non sento il bisogno di un altro franchise" (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo aver ripreso il suo storico ruolo di Star Wars in Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor ha recentemente discusso la possibilità di unirsi all'altro grande franchise della Disney. Ewan McGregor ha rivelato che non è affatto interessato di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe: l'attore, principalmente conosciuto per aver interpretato Obi-Wan Kenobi, l'iconico Maestro Jedi di Star Wars, ha recentemente risposto alle moltitudini di fan che desideravano sapere se avesse preso in considerazione l'idea di unirsi all'altro importante franchise della Disney. Durante un panel del Fan Expo di Boston dello scorso fine settimana, a McGregor è stato chiesto se avesse interesse a lavorare ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo aver ripreso il suo storico ruolo di Star Wars in Obi-Wan Kenobi,ha recentemente discusso la possibilità di unirsi all'grandedella Disney.ha rivelato che non è affatto interessato di entrare a far parte del: l'attore, principalmente conosciuto per aver interpretato Obi-Wan Kenobi, l'iconico Maestro Jedi di Star Wars, ha recentemente risposto alle moltitudini di fan che desideravano sapere se avesse preso in considerazione l'idea di unirsi all'importantedella Disney. Durante un panel del Fan Expo di Boston dello scorso fine settimana, aè stato chiesto se avesse interesse a lavorare ...

