“Cosa penso di loro 2”. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, Flavio Briatore a gamba tesa (Di lunedì 15 agosto 2022) Lo scoro 11 luglio, durante le prove di Battiti Live era sorvolato sulla testa di Elisabetta Gregoraci un aeroplano con un messaggio inequivocabile. “Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo”. L’aereo era stato immortalato da Radio Norba, che ne aveva messo una foto sui social. Non era la prima volta che succedeva. Quando era una concorrente del Grande Fratello Vip aveva ricevuto tanti aerei, da parte dei fan e non solo. Il nome circolato era quello di Giulio Fratini. Un gossip che si era rafforzato fino quasi alla certezza. Conferme, ma nemmeno smentite, non sono arrivate dai diretti interessati ma Di Più, tra i primi a portare a galla questa nuova love story, aggiunge nuovi particolari. A quanto pare Elisabetta Gregoraci avrebbe conosciuto il nuovo fidanzato Giulio ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 agosto 2022) Lo scoro 11 luglio, durante le prove di Battiti Live era sorvolato sulla testa diun aeroplano con un messaggio inequivocabile. “Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo”. L’aereo era stato immortalato da Radio Norba, che ne aveva messo una foto sui social. Non era la prima volta che succedeva. Quando era una concorrente del Grande Fratello Vip aveva ricevuto tanti aerei, da parte dei fan e non solo. Il nome circolato era quello di. Un gossip che si era rafforzato fino quasi alla certezza. Conferme, ma nemmeno smentite, non sono arrivate dai diretti interessati ma Di Più, tra i primi a portare a galla questa nuova love story, aggiunge nuovi particolari. A quanto pareavrebbe conosciuto il nuovo fidanzato...

smenichini : È fisiologia della politica, amen. Io poi sono romantico e gli uscenti li riconfermerei sempre tutti, come penso de… - Focolare_org : Nel 1976, nella rubrica della rivista Cittá Nuova “Dialogo aperto”, un lettore rivolse a Chiara Lubich questa doman… - claudioc : RT @smenichini: È fisiologia della politica, amen. Io poi sono romantico e gli uscenti li riconfermerei sempre tutti, come penso dei giocat… - silvia_dem : @MassimoCaliari Sono una scienziata con un dottorato di ricerca che lavora in università, penso che potrei capire.… - rosad24 : @gloriapoch72 @Vito68122235 Penso proprio che non sappia cosa sia il grafene…si vada a leggere i testi di chimica,… -