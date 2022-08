Coppa Davis 2022, i convocati dell’Italia: Volandri punta su Sinner, Berrettini e Musetti! Fognini-Bolelli in doppio (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo gli US Open ritornerà la Coppa Davis 2022 di tennis: per la fase a gironi prevista dal 13 al 18 settembre a Bologna, in cui l’Italia affronterà Croazia, Argentina e Svezia, con due pass in palio per la fase finale a eliminazione diretta di Malaga, il capitano azzurro Filippo Volandri ha convocato cinque giocatori. Sul veloce indoor della Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna saranno impegnati Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Ovviamente Bolelli e Fognini saranno la coppia azzurra in doppio, mentre gli altri saranno all’opera in singolare. Così Filippo Volandri, capitano della Nazionale italiana, al sito federale: “Quello di ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo gli US Open ritornerà ladi tennis: per la fase a gironi prevista dal 13 al 18 settembre a Bologna, in cui l’Italia affronterà Croazia, Argentina e Svezia, con due pass in palio per la fase finale a eliminazione diretta di Malaga, il capitano azzurro Filippoha convocato cinque giocatori. Sul veloce indoor della Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna saranno impegnati Matteo, Simone, Fabio, Lorenzo Musetti e Jannik. Ovviamentesaranno la coppia azzurra in, mentre gli altri saranno all’opera in singolare. Così Filippo, capitano della Nazionale italiana, al sito federale: “Quello di ...

