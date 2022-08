C’è una Ferrari da Formula 2 in autostrada: è caccia al pilota misterioso. In rete i video dell’avvistamento (Di lunedì 15 agosto 2022) Con la macchina da Formula 2 in autostrada. La curiosa vicenda è successa nelle scorse ore in Repubblica Ceca. L’automobilista amatoriale, al volante di una machina da competizione con livrea Ferrari, non è nuovo a queste bravate, già negli anni scorsi, sempre nella stessa zona erano state registrate altre incursioni. Né allora né ieri la polizia è stata in grado di rintracciare il pilota misterioso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Con la macchina da2 in. La curiosa vicenda è successa nelle scorse ore in Repubblica Ceca. L’automobilista amatoriale, al volante di una machina da competizione con livrea, non è nuovo a queste bravate, già negli anni scorsi, sempre nella stessa zona erano state registrate altre incursioni. Né allora né ieri la polizia è stata in grado di rintracciare il. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

