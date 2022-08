Ancelotti | Asensio | «É un giocatore del Real | vedremo il 31 agosto»

(Di lunedì 15 agosto 2022)non si sbilancia sul futuro dialMadrid: «Dobbiamo aspettare il 31 e vedere cosa succede» Intervistato da AS, Carloha fatto il punto sul mercato delMadrid. Di seguito le sue parole su Marcos, il cui futuro alla casa blanca rimane in bilico. «è undelMadrid e fino a quando non lo sarà lo considero undelMadrid e giocherà. Bisogna tenere conto di quello che ha fatto l’anno scorso, ha segnato molti gol. È unimportante, purché sia ??undelMadrid. Dobbiamo aspettare il 31 e vedere cosa succede». L'articolo proviene da Calcio News 24.

