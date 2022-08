Weekend di Ferragosto, scattano i controlli dei Carabinieri a Roma: 12 arresti (Di domenica 14 agosto 2022) Anche in occasione del ponte di Ferragosto, prosegue senza sosta l’attività antidroga da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma. Leggi anche: Roma, enoteca finto-chic, ma in realtà sporca e con carenze strutturali: maximulta e segnalazione per la chiusura 7 arresti a Tor Bella Monaca I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, ad esito delle verifiche nelle note piazze di spaccio del quartiere, hanno arrestato 7 persone: un cittadino tunisino di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla PG, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina e 540 euro; un 68enne Romano trovato in possesso di 9 dosi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 agosto 2022) Anche in occasione del ponte di, prosegue senza sosta l’attività antidroga da parte deidel Comando Provinciale di, coordinati dalla Procura della Repubblica di. Leggi anche:, enoteca finto-chic, ma in realtà sporca e con carenze strutturali: maximulta e segnalazione per la chiusura 7a Tor Bella Monaca Idella StazioneTor Bella Monaca, ad esito delle verifiche nelle note piazze di spaccio del quartiere, hanno arrestato 7 persone: un cittadino tunisino di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla PG, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina e 540 euro; un 68enneno trovato in possesso di 9 dosi di ...

