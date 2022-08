Venezia-Genoa, Blessin soddisfatto a metà: “Bene il primo tempo, poi molto male” (Di domenica 14 agosto 2022) Il tecnico del Genoa al termine del match vinto contro il Venezia: “Abbiamo vinto due partite, quindi sono soddisfatto, però c’è ancora molto da lavorare” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 14 agosto 2022) Il tecnico delal termine del match vinto contro il: “Abbiamo vinto due partite, quindi sono, però c’è ancorada lavorare”

Lega_B : Questa sera si chiude la prima giornata della #SerieBKT con diverse partite interessanti, una su tutte la sfida in… - sportmediaset : Il Genoa sbanca Venezia in extremis, buona la prima per Inzaghi #serieb #priumagiornata - sportli26181512 : Genoamania: Ferragosto in Laguna tra sorrisi e déjà-vu: Inizia con il piede giusto il campionato del Genoa. Dall’in… - PeppinoLeamaro : @TuttoVenezia Zabala 5.5?Ma che partita hai visto? Praticamente giocava per Genoa?? Temo che Zabala sia uno dei tan… - SiccardiCarlo : RT @pianetagenoa: Venezia-Genoa 1-2, la fotogallery - -