Un cane entra in chiesa e il sacerdote lo prende a calci: il video shock su TikTok (Di domenica 14 agosto 2022) Un cane entra in chiesa e il prete lo prende a calci. E’ successo in Perù, in una chiesa di Cajapampa. Il sacerdote è stato filmato mentre commetteva il violento gesto. La vicenda Durante la messa un cane è entrato in chiesa, si è infilato sotto al tavolo del sacerdote e quest’ultimo per cacciarlo via gli ha tirato un violento calcio. Il sacerdote si è giustificato citando la Bibbia: “Come ha detto Gesù, la mia casa è una casa di preghiera e non un recinto”. Questo non è bastato a evitare i centinaia di commenti negativi sui social. Leggi anche: Bonus Animali domestici, 200€ per le cure di cani e gatti: come richiederlo Il video è virale su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 agosto 2022) Unine il prete lo. E’ successo in Perù, in unadi Cajapampa. Ilè stato filmato mentre commetteva il violento gesto. La vicenda Durante la messa unto in, si è infilato sotto al tavolo dele quest’ultimo per cacciarlo via gli ha tirato un violentoo. Ilsi è giustificato citando la Bibbia: “Come ha detto Gesù, la mia casa è una casa di preghiera e non un recinto”. Questo non è bastato a evitare i centinaia di commenti negativi sui social. Leggi anche: Bonus Animali domestici, 200€ per le cure di cani e gatti: come richiederlo Ilè virale su ...

CorriereCitta : Un cane entra in chiesa e il sacerdote lo prende a calci: il video shock su TikTok - oknosureddit : Un cane entra in chiesa, il prete lo prende a calci: «Gesù non vuole». Il video diventa virale. A film… - DaniloLumini : Un cane entra in chiesa, il prete lo prende a calci: «Gesù non vuole». Il video choc diventa virale - lucafaccio : Un cane entra in chiesa, il prete lo prende a calci: «Gesù non vuole». Il video diventa virale - msn_italia : Un cane entra in chiesa, il prete lo prende a calci: «Gesù non vuole». Il video choc diventa virale -