Ucraina, nave a Ravenna, operazioni di scarico dureranno oltre 30 ore (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo aver effettuato i diversi controlli sul carico risultato a norma, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm) ha dato il proprio via libera allo scarico della nave Rojen proveniente dall'Ucraina e che la notte scorsa ha attraccato nel porto di Ravenna. "A seguito di rigorosi controlli da parte dei reparti specializzati antifrode e chimici dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli è stato possibile far entrare nel Paese la prima nave carica di mais proveniente dall'Ucraina". Lo ha dichiarato il direttore dell'Agenzia Marcello Minenna. L'Agenzia, prosegue, "conferma il suo ruolo strategico nella sicurezza del Paese, anche in campo alimentare, grazie al lavoro meticoloso e attento di un gruppo di donne e uomini altamente specializzato". Le operazioni per ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo aver effettuato i diversi controlli sul carico risultato a norma, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm) ha dato il proprio via libera allodellaRojen proveniente dall'e che la notte scorsa ha attraccato nel porto di. "A seguito di rigorosi controlli da parte dei reparti specializzati antifrode e chimici dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli è stato possibile far entrare nel Paese la primacarica di mais proveniente dall'". Lo ha dichiarato il direttore dell'Agenzia Marcello Minenna. L'Agenzia, prosegue, "conferma il suo ruolo strategico nella sicurezza del Paese, anche in campo alimentare, grazie al lavoro meticoloso e attento di un gruppo di donne e uomini altamente specializzato". Leper ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA I La nave è arrivata a Ravenna: le operazioni di scarico dureranno 30 ore. A bordo 15 mila tonnellate di se… - ItalyMFA : Forte soddisfazione per l'arrivo dall'#Ucraina a #Ravenna della prima nave con carichi di mais e soia. L'Italia pro… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | È confermato per oggi al porto di Ravenna l'arrivo di una nave cargo con 15mila tonnellate di semi di mai… - blocks_no : RT @ItalyMFA: Forte soddisfazione per l'arrivo dall'#Ucraina a #Ravenna della prima nave con carichi di mais e soia. L'Italia promuove ogni… - SaraRose2480 : RT @ItalyMFA: Forte soddisfazione per l'arrivo dall'#Ucraina a #Ravenna della prima nave con carichi di mais e soia. L'Italia promuove ogni… -