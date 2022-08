Tragedia a Napoli, Vincenza muore dopo aver partorito il suo primo figlio (Di domenica 14 agosto 2022) È morta a causa di complicanze post partum, Vincenza Donzelli, 43 anni, compagna di Andrea Cannavale, figlio del grande attore Enzo. La donna aveva partorito il 9 agosto il suo primo figlio in una delle cliniche private più note di Napoli. Il neonato sta bene, ma lei non c’è stato nulla da fare. Napoli, Vincenza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 14 agosto 2022) È morta a causa di complicanze post partum,Donzelli, 43 anni, compagna di Andrea Cannavale,del grande attore Enzo. La donna avevail 9 agosto il suoin una delle cliniche private più note di. Il neonato sta bene, ma lei non c’è stato nulla da fare.L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

