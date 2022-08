Spagna, Madrid-Barcellona: al via le prove tecniche del Frecciarossa 1000 del Gruppo Fs Italiane (Di domenica 14 agosto 2022) Prendono il via le prove tecniche del Frecciarossa 1000 sulla linea ferroviaria fra Madrid e Barcellona. Ilsa, consorzio partecipato da Trenitalia (Gruppo Fs Italiane), sta infatti eseguendo i test sui binari spagnoli, ultima fase prima dell’omologazione finale del treno sulla rete ferroviaria iberica. Ciò consentirà a Iryo, nome commerciale dell’azienda, di offrire ai passeggeri una nuova offerta alta velocità entro il 2022 con la fase di vendita commerciale da avviare fra settembre e ottobre. La possibilità di offrire collegamenti Alta Velocità in Spagna è parte di un processo iniziato a novembre 2019 con l’assegnazione da parte di Adif, gestore dell’infrastruttura ferroviaria iberica, del 30% dei collegamenti sulla rete AV, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) Prendono il via ledelsulla linea ferroviaria fra. Ilsa, consorzio partecipato da Trenitalia (Fs), sta infatti eseguendo i test sui binari spagnoli, ultima fase prima dell’omologazione finale del treno sulla rete ferroviaria iberica. Ciò consentirà a Iryo, nome commerciale dell’azienda, di offrire ai passeggeri una nuova offerta alta velocità entro il 2022 con la fase di vendita commerciale da avviare fra settembre e ottobre. La possibilità di offrire collegamenti Alta Velocità inè parte di un processo iniziato a novembre 2019 con l’assegnazione da parte di Adif, gestore dell’infrastruttura ferroviaria iberica, del 30% dei collegamenti sulla rete AV, ...

