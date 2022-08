Serie A, problemi con DAZN: utenti espulsi, è polemica (Di domenica 14 agosto 2022) La Serie A è iniziata ieri e con il campionato sono iniziate anche le polemiche relative a DAZN. La piattaforma che offre la visione del campionato italiano sta facendo riscontrare diversi problemi agli utenti già dalle prime partite. Ieri, in occasione di Milan-Udinese e di Lecce-Inter, molte persone si sono lamentate del servizio inefficiente, “minacciando” anche disdette. DAZN Serie ASerie A, DAZN si scusa con gli utenti: il messaggio Tantissimi utenti si sono lamentati con il servizio DAZN che non ha permesso la visione delle partite. I social sono stati inondati da messaggi contro la piattaforma OTP. Anche durante Lazio–Bologna e Fiorentina–Cremonese, però, ci sono stati tantissimi ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 14 agosto 2022) LaA è iniziata ieri e con il campionato sono iniziate anche le polemiche relative a. La piattaforma che offre la visione del campionato italiano sta facendo riscontrare diversiagligià dalle prime partite. Ieri, in occasione di Milan-Udinese e di Lecce-Inter, molte persone si sono lamentate del servizio inefficiente, “minacciando” anche disdette.A,si scusa con gli: il messaggio Tantissimisi sono lamentati con il servizioche non ha permesso la visione delle partite. I social sono stati inondati da messaggi contro la piattaforma OTP. Anche durante Lazio–Bologna e Fiorentina–Cremonese, però, ci sono stati tantissimi ...

sportface2016 : #DAZN non funziona, tifosi su tutte le furie: sui social spopola l'#Daznout - sportface2016 : Problemi #Dazn in tutto il mondo: dal Giappone all’Italia parte la rivolta social - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Dazn non funziona: problemi durante le partite di Lazio e Fiorentina [di Claudio Cucciatti] - Danyboy1991 : RT @sportface2016: #DAZN non funziona, tifosi su tutte le furie: sui social spopola l'#Daznout - DennisMarelli : RT @sportface2016: #DAZN non funziona, tifosi su tutte le furie: sui social spopola l'#Daznout -