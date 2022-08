Regno Unito | l’Asiago Dop due volte sul podio al Great Taste Awards 2022

Leggi su ildenaro

(Di domenica 14 agosto 2022) Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago raccoglie due prestigiosi riconoscimenti al, l’evento mondiale dedicato alle migliori produzioni food & drink, conDOP Stagionato Stravecchio di 24 mesi eDOP Fresco Riserva. Nell’ambito dell’azione di valorizzazione delle lunghe stagionature, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago ha promosso la partecipazione al, organizzato dalla Guild of Fine Food, con due campioni di qualità: Asiago DOP Fresco Riserva, maturato per oltre 40 giorni e Asiago DOP Stravecchio di 24 mesi. L’edizionedi una tra le più riconosciute ed ambite competizioni internazionali ha messo in gara 14.205 prodotti – di cui 117 formaggi a latte vaccino – da 110 paesi ...