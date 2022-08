Ponte Morandi, Draghi “Evitare che tragedie simili si ripetano” (Di domenica 14 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nel quarto anniversario del crollo del Ponte Morandi, voglio rinnovare la più sentita vicinanza del Governo e mia personale ai parenti delle vittime, ai feriti, a tutti i genovesi. Il dolore per questa terribile ricorrenza si associa a una profonda convinzione: lo Stato deve fare tutto il possibile perchè tragedie simili non avvengano mai più. Dobbiamo garantire la sicurezza delle nostre infrastrutture, tutelare la vita di tutti i cittadini. Ne va della credibilità dell'Italia, delle nostre istituzioni”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo messaggio al sindaco di Genova Marco Bucci per l'anniversario del crollo del Ponte Morandi.“Durante la mia visita a Genova ho visto una città forte e unita, che non dimentica il passato e ... Leggi su iltempo (Di domenica 14 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nel quarto anniversario del crollo del, voglio rinnovare la più sentita vicinanza del Governo e mia personale ai parenti delle vittime, ai feriti, a tutti i genovesi. Il dolore per questa terribile ricorrenza si associa a una profonda convinzione: lo Stato deve fare tutto il possibile perchènon avvengano mai più. Dobbiamo garantire la sicurezza delle nostre infrastrutture, tutelare la vita di tutti i cittadini. Ne va della credibilità dell'Italia, delle nostre istituzioni”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Mario, nel suo messaggio al sindaco di Genova Marco Bucci per l'anniversario del crollo del.“Durante la mia visita a Genova ho visto una città forte e unita, che non dimentica il passato e ...

