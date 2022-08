Pnrr e scuola, a rischio due miliardi per trasformare le classi in laboratori digitali: “Manca il personale per gestirli” (Di domenica 14 agosto 2022) Rischiano di tornare al mittente molti dei 2,1 miliardi di euro dei fondi Pnrr stanziati dal Governo per trasformare?centomila ?classi tradizionali in?ambienti innovativi di apprendimento?e creare?laboratori per le professioni digitali del futuro?negli istituti scolastici del secondo ciclo. Questa pioggia di denaro arrivata nelle scuole potrebbe non essere usata o spesa male perché Manca il personale che la gestirà; perché non serve a chi ha già istituti innovativi; perché non ci sono docenti in grado di gestire la nuova tecnologia ma anche perché molti direttori amministrativi e dirigenti scolastici, in queste ore, minacciano nelle chat tra addetti ai lavori, di non muovere un dito senza un aumento di stipendio giustificato dal surplus lavorativo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Rischiano di tornare al mittente molti dei 2,1di euro dei fondistanziati dal Governo per?centomila ?tradizionali in?ambienti innovativi di apprendimento?e creare?per le professionidel futuro?negli istituti scolastici del secondo ciclo. Questa pioggia di denaro arrivata nelle scuole potrebbe non essere usata o spesa male perchéilche la gestirà; perché non serve a chi ha già istituti innovativi; perché non ci sono docenti in grado di gestire la nuova tecnologia ma anche perché molti direttori amministrativi e dirigenti scolastici, in queste ore, minacciano nelle chat tra addetti ai lavori, di non muovere un dito senza un aumento di stipendio giustificato dal surplus lavorativo che ...

