Pitone albino trovato sui tetti di Vigevano morde Vigile del Fuoco che lo cattura

(Di domenica 14 agosto 2022) Unè stato, in provincia di Pavia. Il rettile è stato recuperato questa mattina dal tetto di una abitazione. In autostrada con la Ferrari da Formula 1: seminata la ...

Gazzettino : Pitone albino di due metri morde vigili del fuoco che lo salva dalla morte sui tetti a Vigevano. Che cosa fare - Foy84 : @TgrRaiLombardia Ma come si fa a dare così le notizie? 'un pitone Albino scappato (...) ha morso un vdf (...) dimes… -

Fanpage.it

Unè stato trovato a Vigevano, in provincia di Pavia. Il rettile è stato recuperato questa mattina dal tetto di una abitazione. In autostrada con la Ferrari da Formula 1: seminata la ...Si tratta di unreale, per sua indole innocuo. A dare l'allarme è stato un residente, che ha individuato il rettile intorno alle 3 della notte Sul posto i vigili del fuoco di Fano che ... Vigevano, pitone albino di due metri scappa dal padrone, si rifugia su un tetto e morde un pompiere Il serpente è stato recuperato dai vigili del fuoco, ma durante le operazioni il pitone albino ha dato un morso a un pompiere ...Un pitone albino è stato trovato a Vigevano, in provincia di Pavia. Il rettile è stato recuperato questa mattina dal tetto di una abitazione.