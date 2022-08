Ora il M5S veste terrone e candida Pino Aprile (Di domenica 14 agosto 2022) Da populisti e neo borbonici? Il Movimento 5 Stelle - in attesa di normare nel dettaglio le procedure di selezioni dei candidati - si pone il tema di non correre in solitudine alle politiche e guarda per possibili sinergie ai meridionalisti più spinti e intransigenti, al mondo sudista che contesta anche il processo unitario, spesso con sfumature revisioniste rispetto alla vulgata risorgimentale. E’ di queste ore la notizia della trattativa in corso da parte dei vertici pentastellati con lo scrittore Pino Aprile, autore del saggio cult “Terroni”, e il suo movimento “24 agosto-Equità territoriale”. Di cosa si tratta? Di un sodalizio meridionalista che ha questa missione nello statuto: “Veniamo da un secolo e mezzo di riduzione a colonia con la forza delle armi (ma così nacquero anche tanti altri Stati nazionali) e? riconosciamo ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 14 agosto 2022) Da populisti e neo borbonici? Il Movimento 5 Stelle - in attesa di normare nel dettaglio le procedure di selezioni deiti - si pone il tema di non correre in solitudine alle politiche e guarda per possibili sinergie ai meridionalisti più spinti e intransigenti, al mondo sudista che contesta anche il processo unitario, spesso con sfumature revisioniste rispetto alla vulgata risorgimentale. E’ di queste ore la notizia della trattativa in corso da parte dei vertici pentastellati con lo scrittore, autore del saggio cult “Terroni”, e il suo movimento “24 agosto-Equità territoriale”. Di cosa si tratta? Di un sodalizio meridionalista che ha questa missione nello statuto: “Veniamo da un secolo e mezzo di riduzione a colonia con la forza delle armi (ma così nacquero anche tanti altri Stati nazionali) e? riconosciamo ...

