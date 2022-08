Nuoto | Silvia Scalia si tinge d’argento agli Europei di Roma! Seconda nei 50 dorso | vince la francese Pigree

(Di domenica 14 agosto 2022) Un’altra meda azzurradi2022 di scena alla piscina del Foro Italico di Roma, ed arriva in una disciplina che solitamente è stata avara di emozioni per l’Italia.esce dalla finale dei 50con un argento di grande respiro, alle spalle dellaAnalia, terzaultimi Mondiali di Budapest. Su questa gara erano state riposte molte speranze nelle ultime 24 ore. Poiché l’azzurra, che non partiva con il favore del pronostico, aveva sorpreso tutti aggiornando il record italiano durante le semifinali, portandolo a 27”39 e conquistando così la corsia centrale nell’ultimo atto di quest’oggi. Però la semifinale è un conto, la finale è un altra; entrano in gioco numerosi ...

LiaCapizzi : L' ARGENTO nella staffetta mx-mista (Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo, Silvia Di Pietro) chiude un… - Eurosport_IT : Altre due medaglie speciali ?????? A conquistare l’oro sono Giulia Mignemi, Paola Piazzolla, Silvia Crosio e Arianna… - ledicoladelsud : Europei nuoto, Silvia Scalia argento nei 50 dorso - Pamela81607810 : RT @Eurosport_IT: Altre due medaglie speciali ?????? A conquistare l’oro sono Giulia Mignemi, Paola Piazzolla, Silvia Crosio e Arianna Noseda… - italiaserait : Europei nuoto, Silvia Scalia argento nei 50 dorso -

di Arianna Ravelli Prima medaglia per l'Italia nella quarta giornata in corsia dopo le tre dalartistico La prima medaglia di giornata rientra nel capitolo del "non mollare mai". Ci sono .........combinato L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nel libero combinato agli Europei di... così come nei 50 metri dorso femminiliScalia. Poi c'è Luca Pizzini, nella finalissima dei ...Oro alla francese Pigree, bronzo all'olandese De Waard.ROMA (ITALPRESS) - Arriva la prima medaglia di giornata per l'Italia con Silvia Scalia ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-b95ce4a4-b5d4-2492-63eb-89b8ea5917 ...