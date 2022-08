Nba | Carmelo Anthony ancora free agent | potrebbero pensarci i Denver Nuggets

(Di domenica 14 agosto 2022) Quando manca poco più di un mese all’inizio dei training camps in vista della stagione Nba 2022/2023,senza squadra. Il 38enne, uno dei migliori realizzatori nella storia della lega, viene da una discreta stagione giocata con la casacca dei Los Angeles Lakers, in cui ha dimostrato di poter direla sua in un ruolo da comprimario in uscita dalla panchina. Per ora l’offerta giusta non è arrivata, ma si presuppone che un contratto al minimo veterani da qualche contender potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane. Tra questeesserci i, la franchigia che ha draftato ‘Melo’ nel 2003 in uscita da Syracuse, e con la quale ha giocato fino al 2011, quando chiese di essere scambiato ai New York Knicks. ...

A.,Anthony resta ancora sul mercato e attende l'offerta buona per concedersi almeno un altro anno in... LeBron James,Anthony e Kobe Bryant. Un gruppo incredibile che oltre a loro quattro poteva ... New York, 14 ago. - Carmelo Anthony vuole ancora dire la sua in Nba, almeno per un'altra stagione, parzialmente rinfrancato dagli oltre 13 punti di media raccol ...One of the most elite shot-makers of his era, you know exactly what you're getting from Carmelo Anthony at this point in his career. You're not signing him for his defense, or his playmaking.