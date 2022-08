Masters 1000 Cincinnati 2022, Sonego batte Klahn e raggiunge il tabellone principale (Di domenica 14 agosto 2022) Lorenzo Sonego ha raggiunto il tabellone principale del Masters 1000 di Cincinnati 2022, superando Bradley Klahn per 6-2, 6-4 in occasione dell’ultimo turno delle qualificazioni. Prestazione autorevole del tennista italiano e pronostico rispettato sul cemento outdoor statunitense, con il tennista americano, beniamino di casa nella circostanza specifica, mai realmente in partita; rilevante la resa del torinese con prima di servizio e dritto, i colpi caratteristici del suo repertorio. L’atleta a stelle e strisce ha tentato di far valere la sua solidità da fondo, impensierendo però a falsi troppo alterne l’avversario; Sonego ha semplicemente dominato e condotto entrambi i set giocati, concedendo raramente l’iniziativa all’avversario e ... Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) Lorenzoha raggiunto ildeldi, superando Bradleyper 6-2, 6-4 in occasione dell’ultimo turno delle qualificazioni. Prestazione autorevole del tennista italiano e pronostico rispettato sul cemento outdoor statunitense, con il tennista americano, beniamino di casa nella circostanza specifica, mai realmente in partita; rilevante la resa del torinese con prima di servizio e dritto, i colpi caratteristici del suo repertorio. L’atleta a stelle e strisce ha tentato di far valere la sua solidità da fondo, impensierendo però a falsi troppo alterne l’avversario;ha semplicemente dominato e condotto entrambi i set giocati, concedendo raramente l’iniziativa all’avversario e ...

