Marco Giallini | sapete cosa faceva prima del successo? Nessuno poteva immaginarlo

(Di domenica 14 agosto 2022) Candidato per sei volte sia ai David di Donatello che ai Nastri d’argento, premio, quest’ultimo, vinto per tre volte.(web source)Oggi 59enne,è uno degli attori più apprezzati sul panorama italiano. Uno dei volti più espressivi del cinema italiano. Con quella parlata romana, quella faccia da duro, che poi, però, nasconde un cuore tenero. Mache non ha fatto sempre l’attore? Eccodi raggiungere ilnazionale. La carriera diNel 1986 arriva l’esordio cinematografico con una comparsata, non accreditata, nel cast di “Grandi magazzini”, film di Castellano e Pipolo. l primo ruolo cinematografico di un certo ...

JarmishM : Pensare che non lo apprezzavo minimamente. Che coglione ero, un attore che farebbe scompisciare anche solo rimanend… - _Rememberall : @frittelladimele Mia madre ha scambiato Marco Giallini per un barbone ci è andata molto vicina a fargli le elemosina - Domitillanuv : @Guess_We_Should Marco Giallini - Bennacchiana : Marco Giallini ed Elio Germano insieme sono bellezza bellissima, a prescindere. - cloudpastelilla : @thebshades Con questi baffi mi da vibes da Marco giallini -

Fortementein.com

Io sono Tempesta , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film commedia, drammatico del 2018 di Daniele Luchetti, con, Elio Germano, Eleonora Danco, Jo Sung, Francesco ...di Arianna Ascione Un film corale, tra gag e situazioni comiche, ambientato in un grande magazzino: aneddoti e curiosità sul popolare cult del 1986 diretto da Castellano e Pipolo 1 di 11 Doppia ... Marco Giallini, “sarei morto”, il racconto straziante del dramma devastante Candidato per sei volte sia ai David di Donatello che ai Nastri d'argento, premio, quest'ultimo, vinto per tre volte.Claudia Vismara, attrice eclettica, dotata di una “grazia artistica” a tutto tondo. Ha lavorato – e tuttora – partecipa – a progetti di alto profilo professionale, da non dimenticare il ruolo di Veron ...