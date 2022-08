LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: in corso le gare di Sprint, semifinali maschili e quarti femminili (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 In pista Mathilde Gros e Taky Marie Divine Kouame, derby francese. 18.19 Come detto, ci si alterna tra quarti di finale Sprint femminile e semifinali Sprint maschile. In programma adesso, dunque, le gare femminili. 18.17 Va in vantaggio Hamish Turnbull, 10?324 il suo tempo. Entrambi i britannici conducono sull’1-0 le proprie semifinali. 18.16 Inizia la prima sfida anche tra Hamish Turnbull e Sébastien Vigier. 18.13 Che volata e che vittoria di Rayan Helal, davvero per un nulla! Si porta in vantaggio il britannico. 18.11 Tocca adesso alle semifinali della Sprint maschile, due scontri franco-britannici: Jack Carlin-Rayan Helal; Hamish ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.20 InMathilde Gros e Taky Marie Divine Kouame, derby francese. 18.19 Come detto, ci si alterna tradi finalefemminile emaschile. In programma adesso, dunque, le. 18.17 Va in vantaggio Hamish Turnbull, 10?324 il suo tempo. Entrambi i britannici conducono sull’1-0 le proprie. 18.16 Inizia la prima sfida anche tra Hamish Turnbull e Sébastien Vigier. 18.13 Che volata e che vittoria di Rayan Helal, davvero per un nulla! Si porta in vantaggio il britannico. 18.11 Tocca adesso alledellamaschile, due scontri franco-britannici: Jack Carlin-Rayan Helal; Hamish ...

