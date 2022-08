Intervento per dimagrire in una clinica privata, complicazioni in sala operatoria: donna di 47 anni muore (Di domenica 14 agosto 2022) Una donna di 47 anni, Patrizia Giunta, residente a Modica nel ragusano, e’ deceduta la notte scorsa all’ospedale di Messina a seguito di complicazioni dopo un Intervento chirurgico di bypass gastrico per dimagrire eseguito in una clinica privata. A stabilire cosa sia accaduto alla donna sara’ ora l’autopsia chiesta dalla famiglia che chiede di fare piena luce su quanto accaduto L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) Unadi 47, Patrizia Giunta, residente a Modica nel ragusano, e’ deceduta la notte scorsa all’ospedale di Messina a seguito didopo unchirurgico di bypass gastrico pereseguito in una. A stabilire cosa sia accaduto allasara’ ora l’autopsia chiesta dalla famiglia che chiede di fare piena luce su quanto accaduto L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Mov5Stelle : Il celebre climatologo Luca Mercalli , promuove a pieni voti il Superbonus 110% voluto dal Movimento 5 Stelle che… - OfficialSSLazio : 6' | #LazioBologna 0-0 Intervento VAR: espulso Maximiano per aver raccolto il pallone con le mani fuori dall'area.… - enpaonlus : Roma, i vigili del fuoco salvano un gattino intrappolato in un box da tre giorni - L’intervento della volontaria EN… - CorriereAlpi : Intervento per dimagrire, donna di 47 anni muore in ospedale a Messina - mattinodipadova : Intervento per dimagrire, donna di 47 anni muore in ospedale a Messina -