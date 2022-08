Inter, il sorriso di Mkhitaryan: 'Debutto vincente' (Di domenica 14 agosto 2022) Henrikh Mkhitaryan, nuovo acquisto dell'Inter, ha commentato sui social il suo Debutto in Serie A con i nerazzurri (entrato in campo per... Leggi su calciomercato (Di domenica 14 agosto 2022) Henrikh, nuovo acquisto dell', ha commentato sui social il suoin Serie A con i nerazzurri (entrato in campo per...

Ilsalamakeriano : IL CASO SORRISO nuovo trend Inter twitter - evandwizra : RT @vicyago66: Sono stati 82 giorni durissimi, di noia, di calciominkiato, di sofferenza, ma oggi ritorni tu mia grande INTER ???? Come per m… - serieApallone : Lecce-Inter 1-2, Dumfries regala il sorriso all'ultimo tuffo: le pagelle: Denzel Dumfries all'ultimo tuffo, e l'In… - serieApallone : Lecce-Inter 1-2, Dumfries regala il sorriso all'ultimo tuffo: le pagelle: Denzel Dumfries all'ultimo tuffo, e l'In… - leo551leo : @Inter_Report @DucaAndrea85 Scusa eh ! Correa ha sprintato per inseguire Dunfries dopo il gol e lo ha raggiunto. E… -