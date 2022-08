Greta muore a due anni per una malattia: i genitori avevano perso un altro figlio nello stesso modo (Di domenica 14 agosto 2022) Un altro macigno su una famiglia già sfortunata. Gloria Rossetto e Stefano Prataviera già nel novembre 2018 avevano perso il figlioletto Tommaso , morto a 19 mesi per una rara malattia di cui non si ... Leggi su leggo (Di domenica 14 agosto 2022) Unmacigno su una famiglia già sfortunata. Gloria Rossetto e Stefano Prataviera già nel novembre 2018illetto Tommaso , morto a 19 mesi per una raradi cui non si ...

leggoit : #greta muore a due anni per una #malattia: i genitori avevano perso un altro figlio nello stesso modo - greta_didio : @silviaaaaaooooo C’è caldo abbastanza per fare il bagno ma non si muore come d’estate e in più se ti viene voglia t… -