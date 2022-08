Giovanni Ciacci umiliato prima del GF Vip: la frecciata di lei è un colpo al cuore (Di domenica 14 agosto 2022) In attesa di prendere parte alla prossima edizione del GF Vip, Giovanni Ciacci viene preso di mira proprio da lei: frecciata che ferisce. Passano i giorni e si avvicina sempre più una nuova attesissima edizione del GF Vip. Il programma è in fase di lavorazione già da mesi ed è pronto a riservare delle grandissime L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 14 agosto 2022) In attesa di prendere parte alla prossima edizione del GF Vip,viene preso di mira proprio da lei:che ferisce. Passano i giorni e si avvicina sempre più una nuova attesissima edizione del GF Vip. Il programma è in fase di lavorazione già da mesi ed è pronto a riservare delle grandissime L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci criticato - infoitcultura : Gf Vip 7, ex Vippona contro la presenza di Giovanni Ciacci sieropositivo - zazoomblog : Gf Vip 7 ex Vippona contro la presenza di Giovanni Ciacci sieropositivo: “Puro cinismo” - #Vippona #contro… - IsaeChia : #GfVip 7, ex Vippona contro la presenza di Giovanni Ciacci sieropositivo: “Puro cinismo” Non è stata l’unica voce… - Giusy178137351 : RT @Iperborea_: Giovanni Ciacci quando saluterà gli altri concorrenti che entreranno nella Casa: -