Gerusalemme: attacco contro un bus, 8 feriti (Di domenica 14 agosto 2022) Otto persone sono rimaste ferite dopo che un uomo ha sparato contro un autobus a Gerusalemme, Israele. La polizia israeliana ha riferito che il sospettato è stato arrestato. L’attacco a Gerusalemme è seguito a una settimana tesa tra Israele e palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. attacco contro un bus a Gerusalemme: cos’è successo? Otto persone sono Leggi su periodicodaily (Di domenica 14 agosto 2022) Otto persone sono rimaste ferite dopo che un uomo ha sparatoun autobus a, Israele. La polizia israeliana ha riferito che il sospettato è stato arrestato. L’è seguito a una settimana tesa tra Israele e palestinesi a Gaza e in Cisgiordania.un bus a: cos’è successo? Otto persone sono

Agenzia_Ansa : Attacco contro un autobus a Gerusalemme, almeno sette feriti. Due di loro sono in gravi condizioni… - RaiNews : Due persone sono in condizioni critiche - manolo_loop : RT @michelegiorgio2: Attacco armato nella notte contro un autobus israeliano a Gerusalemme. Nei pressi del Muro del Pianto. Sette feriti, d… - StefaniaDerveni : RT @michelegiorgio2: Attacco armato nella notte contro un autobus israeliano a Gerusalemme. Nei pressi del Muro del Pianto. Sette feriti, d… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Attacco contro un autobus a Gerusalemme, almeno sette feriti. Due di loro sono in gravi condizio… -