Gazzetta: con Ndombele, Raspa e Navas, non si potrà accusare il Napoli per il mercato (Di domenica 14 agosto 2022) Il mercato del Napoli. La Gazzetta dello Sport, con Maurizio Nicita, si sofferma sulle trattative in corso e conclude così. L’acquisto di Simeone, pur non essendo in partenza un titolare, è di quelli che scalda i cuori dei tifosi finora freddini e scettici sulla campagna acquisti del club dopo le partenze di giocatori-simbolo come Koulibaly, Insigne e Mertens. Ma se arriveranno, oltre a Simeone, anche Raspadori e Ndombele, oltre a un portiere (con Navas si discute sull’ingaggio, ma ancora si è lontani), non si potrà dire che la società non abbia fatto un grande sforzo per restare competitiva. Il mercato del Napoli proseguirà ovviamente la prossima settimana nel tentativo di concretizzare questi colpi. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 agosto 2022) Ildel. Ladello Sport, con Maurizio Nicita, si sofferma sulle trattative in corso e conclude così. L’acquisto di Simeone, pur non essendo in partenza un titolare, è di quelli che scalda i cuori dei tifosi finora freddini e scettici sulla campagna acquisti del club dopo le partenze di giocatori-simbolo come Koulibaly, Insigne e Mertens. Ma se arriveranno, oltre a Simeone, anchedori e, oltre a un portiere (consi discute sull’ingaggio, ma ancora si è lontani), non sidire che la società non abbia fatto un grande sforzo per restare competitiva. Ildelproseguirà ovviamente la prossima settimana nel tentativo di concretizzare questi colpi. L'articolo ...

officialmaz : #DiMaria con la ciambella e #Osimhen con le pinne. Gli altri tre...vabbè! Si parla di gol e manca #Immobile. La ban… - Gazzetta_it : #Adli dice no alla #Francia e sceglie #Algeria. Che coppia con #Bennacer - GiovaAlbanese : #Fagioli e la #Juventus a un passo dal prolungamento fino al 2026: ieri incontro proficuo con gli agenti alla Conti… - 1987_Lorenza : RT @ForeverRonin: @Gazzetta_it Dalle parti di Milano evidentemente sono abituati ad averli con veramente poco. - napolista : Gazzetta: con Ndombele, Raspa e Navas, non si potrà accusare il Napoli per il mercato La società avrebbe fatto un… -