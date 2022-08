Formazioni ufficiali Lazio Bologna | le scelte degli allenatori

(Di domenica 14 agosto 2022) Ledimatch valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 1ª giornata di Serie A 2022/2023.(3-5-2) – Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Provedel, Adamonis, Hysaj, Gila, Kamenovic, Radu, Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto, Bertini, Luka Romero, Cancellieri, Raul Moro. Allenatore: Sarri.(3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lykogiannis; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Cambiaso; Soriano, Sansone, Arnautovic. Allenatore: ...

sportface2016 : #FiorentinaCremonese, le formazioni ufficiali: le scelte di #Italiano - lorenzooleporee : RT @FiorentinaUno: Ecco la formazione ?? Clicca sul link ???? #Fiorentina - Ftbnews24 : Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali: gioca Maximiano, negli ospiti titolare Cambiaso #SerieA - FiorentinaUno : Ecco la formazione ?? Clicca sul link ???? #Fiorentina - pasqualinipatri : SERIE A | Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali -

Commenta per primo Chelsea (3 - 4 - 2 - 1): Mendy; James, Thiago Silva, Koulibaly; Loftus - Cheek, Kanté, Jorginho, Cucurella; Mount, Havertz; Sterling. Tottenham (3 - 4 - 2 - 1): Lloris; Romero, Dier,...Lazio - Bologna, leLAZIO (4 - 3 - 3 ) - Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A ...Alle 18.30 di oggi ci sono due partite di Serie A, dalla Fiorentina alla Lazio. Queste sono le formazioni ufficiali dei due match. Sarri parte da Maximiano, c’è lui in porta nella Lazio. Titolari ...La Lazio apre la sua stagione all’Olimpico. I biancocelesti giocheranno in casa la prima partita di questa nuova stagione. Di fronte avranno il Bologna del caro amico Sinisa Mihajlovic. LAZIO (4-3-3): ...