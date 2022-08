Elezioni: Toti, 'non basta presidenzialismo, serve riforma sistema' (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Se vogliamo parlare di riforme costituzionali e istituzionali dopo settanta anni, credo sia assolutamente legittimo. Possiamo scegliere due strade: o attraverso una Costituente oppure attraverso una commissione interna al Parlamento. Bisogna costruire un modello istituzionale che funzioni, il nostro è molto vecchio perché ha settanta anni, ma non sarà eleggere il Presidente della Repubblica da parte dei cittadini che cambierà l'efficienza del nostro Stato, deve essere una riforma di sistema”. Così il presidente di 'Italia al centro' Giovanni Toti, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Se vogliamo parlare di riforme costituzionali e istituzionali dopo settanta anni, credo sia assolutamente legittimo. Possiamo scegliere due strade: o attraverso una Costituente oppure attraverso una commissione interna al Parlamento. Bisogna costruire un modello istituzionale che funzioni, il nostro è molto vecchio perché ha settanta anni, ma non sarà eleggere il Presidente della Repubblica da parte dei cittadini che cambierà l'efficienza del nostro Stato, deve essere unadi”. Così il presidente di 'Italia al centro' Giovanni, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.

