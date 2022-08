Egitto, incendio nella chiesa copta di Abu Seifein nella periferia del Cairo. Probabile guasto elettrico (Di domenica 14 agosto 2022) Un vasto incendio è scoppiato nella chiesa copta di Abu Seifein, a Giza, nella periferia del Cairo. Il bilancio è di 41 persone morte e 14 ferite. Ad annunciarlo una dichiarazione della chiesa copta ortodossa, che cita fonti del Ministero della Salute egiziano. Secondo le prime indagini, l’incendio sarebbe avvenuto durante una funzione religiosa, dunque, mentre la chiesa era gremita di fedeli, e sarebbe stato causato da un guasto elettrico. Le fiamme e il fumo hanno provocato il panico dando luogo ad una fuga precipitosa e ad una calca, secondo quanto comunicato da fonti del ministero dell’Interno al quotidiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Un vastoè scoppiatodi Abu, a Giza,del. Il bilancio è di 41 persone morte e 14 ferite. Ad annunciarlo una dichiarazione dellaortodossa, che cita fonti del Ministero della Salute egiziano. Secondo le prime indagini, l’sarebbe avvenuto durante una funzione religiosa, dunque, mentre laera gremita di fedeli, e sarebbe stato causato da un. Le fiamme e il fumo hanno provocato il panico dando luogo ad una fuga precipitosa e ad una calca, secondo quanto comunicato da fonti del ministero dell’Interno al quotidiano ...

