Cremonese | Alvini | “Perdere così fa male Radu? Abbiamo fiducia in lui”

(Di domenica 14 agosto 2022) Mister, tecnico della, ha commentato la sconfitta sul finale contro la Fiorentina per 3-2. “La squadra deve capire che questo sarà il nostro campionato.fa, soprattutto contro un avversario arrivato settimo l’anno scorso, in 10… Fa. Adesso dobbiamo capire dove possiamo migliorare, andiamo avanti con”. Poi ha aggiunto: “avuto coraggio, liaffrontati a viso aperto. Secondo me possiamo essere ancora più aggressivi, quando si conosceranno meglio i giocatori. Dessers, Escalante e Aiwu sono arrivati da poco.è un portiere bravo, l’anno scorso è stato crocifisso per un errore, non si può distruggere un ragazzo per queste cose. Oggi ha fatto una grande ...

Commenta per primo Ecco le parole di Massimiliano, tecnico della, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta sul campo della Fiorentina: 'Non sono soddisfatto di niente, perché torniamo a casa con niente in mano. Giocavamo contro una ...Laperò non si scompone e già dopo 3′ pareggia con Okereke che di testa anticipa ... Solo che la squadra dipaga una giornata no dei propri centrali se è vero che Sottil fa venire ...Le parole di mister Alvini dopo la sconfitta contro la Fiorentina. "Perdere così fa male. Radu Abbiamo fiducia in lui" ...I grigiorossi perdono 3-2 a Firenze grazie a un fortunoso gol di Madragora a un minuto dalla fine. Ma la squadra di Alvini dimostra di avere le carte in regola ...