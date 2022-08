Classifica MXGP | Mondiale Motocross 2022 | Tim Gajser campione | +104 su Seewer

(Di domenica 14 agosto 2022)1 243, Tim SLO HON 674 2 91, Jeremy SUI YAM 570 3 259 Coldenhoff, G. NED YAM 525 4 61 Prado, Jorge ESP GAS 517 5 959 Renaux, Maxime FRA YAM 506 6 189 Bogers, Brian NED HUS 391 7 70 Fernandez, R. ESP HON 359 8 10 Vlaanderen, C. NED YAM 352 9 41 Jonass, Pauls LAT HUS 325 10 43 Evans, M. AUS HON 272 11 89 Van Horebeek, J. BEL BET 265 12 919 Watson, Ben GBR KAW 252 13 32 Van doninck, B. BEL YAM 23814 303 Forato, A. ITA GAS 227 15 29 Jacobi, Henry GER HON 208 16 911 Tixier, Jordi FRA KTM 197 17 3 Febvre, Romain FRA KAW 176 18 14 Beaton, Jed AUS KAW 17619 101 Guadagnini, M. ITA GAS 154 20 161 Östlund, Alvin SWE YAM 107 21 226 Koch, Tom GER KTM 80 22 19 Olsen, T. DEN KTM 73 23 92 Guillod, V. SUI YAM 7324 128 Monticelli, I. ITA HON 50 25 16 Paturel, ...

Il nostro Alberto Forato rimane il migliore degli italiani, è quattordicesimo nella(217 punti) e potrebbe assaltare oggi la tredicesima piazza, con la possibilità di terminare ......diretta motocross del Gran Premio di Svezia 2022 naturalmente con gara - 1 della classe regina...in pista con il Gp Svezia 2022 a Uddevalla! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) LADEL ...Il vantaggio in classifica resterebbe superiore ai cento punti, quanti se ne assegneranno nei due GP che restano da disputare, in Francia e Turchia. Bogers in gran forma Febvre, vincitore della ...Diretta motocross Gp Finlandia 2022 streaming video tv, orario e risultato live delle due gare della MXGP a Hyvinkää, oggi domenica 14 agosto.