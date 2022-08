Adesso attaccano la Meloni usando la figlia | l’editoriale da vomito di Furio Colombo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago – Quando ti giochi addirittura la Segre (ma con qualche problemino), vuol dire che stai alla canna del gas. Già ad agosto, peraltro. Seguendo questa china, il 20 settembre che faranno? Spediranno direttamente i proiettili alla sede centrale di Fratelli d’Italia? Può sembrare un’esagerazione, ma il crescendo di insulti contro Giorgiaè effettivamente inquietante. Il pulpito da cui partono queste parole al veleno è sempre lo stesso: Repubblica. Ma finché i tirapiedi di Letta si sono limitati a produrre «inchieste» come questa, pace: tanto a rendersi ridicoli erano loro. Ma l’ultimo editoriale dicontro laha decisamente passato il segno. Il «cattivo maestro» D’altra parte,è uno di quei «cattivi maestri» che farebbero bene ad andare in pensione. Non ...