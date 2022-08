South Park compie 25 anni: perché è diventata migliore de I Simpson (Di sabato 13 agosto 2022) 25 anni da "brutti bastardi" per Trey Parker e Matt Stone con South Park, la serie animata più scorretta della tv che è diventata la migliore. Sì, anche più de I Simpson. Quella di South Park è una storia fatta di perseveranza e di una sola certezza: far incazzare indistintamente chiunque, dissacrando qualsiasi cosa. Quando ti becchi denunce sia dai democratici che dai repubblicani, hai il coraggio di dire che Bono è in realtà un grande escremento che cammina (letteralmente), di sparare a zero su ebrei, musulmani, cristiani e Scientology, vuol dire che sei completamente libero. O completamente pazzo. Probabilmente tutte e due le cose insieme nel caso di Trey Parker e Matt Stone, geniali, pestiferi e alterati creatori ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 agosto 2022) 25da "brutti bastardi" per Treyer e Matt Stone con, la serie animata più scorretta della tv che èla. Sì, anche più de I. Quella diè una storia fatta di perseveranza e di una sola certezza: far incazzare indistintamente chiunque, dissacrando qualsiasi cosa. Quando ti becchi denunce sia dai democratici che dai repubblicani, hai il coraggio di dire che Bono è in realtà un grande escremento che cammina (letteralmente), di sparare a zero su ebrei, musulmani, cristiani e Scientology, vuol dire che sei completamente libero. O completamente pazzo. Probabilmente tutte e due le cose insieme nel caso di Treyer e Matt Stone, geniali, pestiferi e alterati creatori ...

palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Stellenbosch [1] x [0] Royal AM Campeonato Sul-Africano 1ª - 2022/2023 3ª Rodada 1 minuto(s) Parow… - GianlucaOdinson : South Park: il nuovo gioco annunciato da THQ Nordic con un teaser - Olpus : @semedizecca @donnadimezzo Proprio come Christopher Reeve! Ho visto che lo faceva in una puntata di South Park. - infoitscienza : South Park è l'inaspettato teaser bomba finale dell'evento di THQ Nordic! - infoitscienza : South Park: nuovo gioco in sviluppo presso THQ Nordic, l'annuncio ufficiale -