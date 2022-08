Segre contro Meloni: "Togli la fiamma dal simbolo di Fdi" Ma suo marito la utilizzò candidandosi con Almirante... (Di sabato 13 agosto 2022) Segre spesso attacca frontalmente quelli che lei ritiene eredi diretti del fascismo, ma dimentica di avere anche lei uno “scheletro nell’armadio”, rappresentato dal fatto che suo marito... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 13 agosto 2022)spesso attacca frontalmente quelli che lei ritiene eredi diretti del fascismo, ma dimentica di avere anche lei uno “scheletro nell’armadio”, rappresentato dal fatto che suo... Segui su affaritaliani.it

elio_vito : Che vergogna!?????? - BIncremona : RT @ZittaNonSto: SEGRE: Meloni tolga la fiamma dal simbolo E IL PD quando toglie quel cazzo di PD dal simbolo che di democratico non hanno… - IlPrimatoN : La Russa risponde per le rime alla senatrice a vita - g_zerbato : RT @ZittaNonSto: SEGRE: Meloni tolga la fiamma dal simbolo E IL PD quando toglie quel cazzo di PD dal simbolo che di democratico non hanno… - gipsy1966 : RT @ZittaNonSto: SEGRE: Meloni tolga la fiamma dal simbolo E IL PD quando toglie quel cazzo di PD dal simbolo che di democratico non hanno… -