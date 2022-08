Paolo De Maio: “Nocera Inferiore continua a crescere, con tanti gli obiettivi da raggiungere” (Di sabato 13 agosto 2022) di Arturo Calabrese Eletto sindaco nella tornata elettorale del 12 giugno, Paolo De Maio traccia un bilancio sui primissimi mesi alla guida del Comune di Nocera Inferiore.Sindaco, è possibile fare già un primo bilancio della Sua amministrazione? “Un bilancio oltremodo positivo perché venivamo da dieci anni di duro lavoro seppur in un’altra veste che ci ha visti partecipi di un’amministrazione che ha riequilibrato economicamente un comune che si introduceva ad una fase di equilibrio. Quell’esperienza e quella sana amministrazione, come dicevamo in campagna elettorale, hanno posto le basi per poi mettere in campo le azioni programmate in questi circa 50 giorni di governo. Ci siamo preoccupati dei grandi temi e stiamo lavorando sodo per Monte Vescovado, per la riqualificazione del binario dismesso, stiamo lavorando sul ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 13 agosto 2022) di Arturo Calabrese Eletto sindaco nella tornata elettorale del 12 giugno,Detraccia un bilancio sui primissimi mesi alla guida del Comune di.Sindaco, è possibile fare già un primo bilancio della Sua amministrazione? “Un bilancio oltremodo positivo perché venivamo da dieci anni di duro lavoro seppur in un’altra veste che ci ha visti partecipi di un’amministrazione che ha riequilibrato economicamente un comune che si introduceva ad una fase di equilibrio. Quell’esperienza e quella sana amministrazione, come dicevamo in campagna elettorale, hanno posto le basi per poi mettere in campo le azioni programmate in questi circa 50 giorni di governo. Ci siamo preoccupati dei grandi temi e stiamo lavorando sodo per Monte Vescovado, per la riqualificazione del binario dismesso, stiamo lavorando sul ...

