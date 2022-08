Paolo Bonolis: svelato quanto guadagna, wow! (Di sabato 13 agosto 2022) Il famoso conduttore – Paolo Bonolis – vanta una carriera lunga oltre quarant’anni: quanto guadagna il volto simbolo di Avanti un altro? Paolo Bonolis, così come il collega e amico Luca Laurenti, rappresenta uno dei volti simbolo del panorama televisivo italiano. La magica coppia costruì i due personaggi come poli opposti: Laurenti interpreta la parte L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 13 agosto 2022) Il famoso conduttore –– vanta una carriera lunga oltre quarant’anni:il volto simbolo di Avanti un altro?, così come il collega e amico Luca Laurenti, rappresenta uno dei volti simbolo del panorama televisivo italiano. La magica coppia costruì i due personaggi come poli opposti: Laurenti interpreta la parte L'articolo proviene da Leggilo.org.

MCriscitiello : Davide Bonolis, figlio di Paolo e @SBruganelli attaccante 2003, alla @TriestinaCalcio Se ne parla molto bene. Calci… - Alertae_ : voglio paolo bonolis - XM1LL3GUERR3 : Scusate ma per me Piero Angela + Paolo Bonolis, Garry Scotti, Maria de Filippi ecc erano e sono immortali...non è così vero? - drelegantia : RT @InfoMiniera: ?? New Podcast! 'Paolo Bonolis dice la sua sulla Censura in tv - Miniera in Pillole' on @Spreaker - InfoMiniera : ?? New Podcast! 'Paolo Bonolis dice la sua sulla Censura in tv - Miniera in Pillole' on @Spreaker -