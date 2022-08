(Di sabato 13 agosto 2022)(ITALPRESS) – L'euforia della prima partita in Serie A è stata oscurata da una sconfitta netta, difficile da digerire dopo il buon primo tempo: ilsi impone 2-1 contro ilgrazie alle reti di, una per tempo (inutile il gol di Dany Mota nel finale). La squadra di Stroppa non è riuscita ad imporre il proprio ritmo nonostante il buon approccio nei primi 25? di gioco: alla fine l'esperienza granata ha regalato tre punti a Ivan Juric e a una squadra ancora in costruzione, ma che ha dimostrato di avere già la giusta qualità. Un approccio abbastanza tirato quello del, nei primi cinque minuti gli uomini di Stroppa hanno concesso due occasioni agli ospiti:, in entrambi gli episodi, non è riuscito a beffare Di Gregorio, ...

SkySport : MONZA-TORINO 1-2 Risultato finale ? ? #Miranchuk (43’) ? #Sanabria (66’) ? #DanyMota (90+5’) ? SERIE A - 1^ giornat… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Miranchuk e Sanabria, il Torino vince 2-1 a Monza - - Tele_Nicosia : Miranchuk e Sanabria, il Torino vince 2-1 a Monza - Ftbnews24 : Pagelle Monza-Torino 1-2, prima vittoria per Juric: decisivi Miranchuk e Sanabria #SerieA - ItaliaNotizie24 : Miranchuk e Sanabria, il Torino vince 2-1 a Monza -

E' dolce, anzi dolcissima, la notte monzese del Toro. E' illuminato dal talento di Radonjic, trascinato dalla classe di Ricci, spinto dai gol di: i granata partono subito forte in campionato con una meritata vittoria per due a uno, rovinando la festa del Monza nel sabato della sua prima volta in Serie A. Juric presenta una ...MONZA - Sono i gol dial 43' e dial 65' a rovinare l'esordio in serie A del Monza : il Torino ringrazia il nuovo acquisto e il paraguayano e vince 2 - 1in Brianza, regalando a Juric i primi tre punti ...MONZA (ITALPRESS) - L'euforia della prima partita in Serie A è stata oscurata da una sconfitta netta, difficile da digerire dopo il buon primo tempo: il T ...Terminano le altre due partite della prima giornata di Serie A. Vittoria per l'Inter all'ultimo respiro 1-2 al Via del Mare contro il Lecce: in gol Lukaku ...