Meteo Roma del 13-08-2022 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 agosto 2022)venerdì trovato in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al pino isolate piogge in Friuli sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio acquazzoni temporali sulle Alpi centro-orientali con locali sconfinamenti sulla pianura in serata precipitazioni in estensione il resto del settentrione più a nord ovest al centro al mattino tempo asciutto con Cieli poco irregolarmente nuvolosi al pomeriggio attese precipitazioni nelle zone interne sciutta altrove in serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi tutte le regioni piogge in arrivo nella notte al sud Al mattino piogge sparse tra Calabria e Sicilia variabilità asciutto altrove sereno in Sardegna al pomeriggio appesi acquazzoni temporali in Campania Basilicata Calabria Sicilia che nome di più deboli altrove ancora sereno in Sardegna migliore in serata con tempo asciutto cieli sereni o ...