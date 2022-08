Meteo | Giuliacci svela cosa ci aspetta | quanto durerà l' inferno di Ferragosto

(Di sabato 13 agosto 2022) Il maltempo va nuovamente in letargo. Dopo qualche pioggia negli ultimi giorni e il vortice temporalesco che ha colpito la Calabria e la Sicilia, torna il caldo. Da martedì 16, come riporta.com, arriva una nuova ondata di caldo. Occhi puntati soprattutto sulle giornate di mercoledì 17 e giovedì 18. Al centrosud e soprattutto sulle Isole verranno toccati picchi di 40 gradi. Sarà invece più leggera l'ondata al Nord, ma si dovrà comunque fare i conti con l'afa.poi fa una profezia sulla durata della nuova ondata che dovrebbe riportare il Paese nella morsa del caldo: " In base alle ultime proiezioni dei modelli previsionali è probabile che già venerdì 19 il caldo si attenui sensibilmente al Centronord per poi smorzarsi anche al Sud nella giornata di sabato 20. Insomma, la buona notizia è che questa ...

